القطيف 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسيستضيف منتدى الثلاثاء الثقافي في محافظة القطيف الثلاثاء المقبل، الأكاديمي والأستاذ الزائر بجامعة أريزونا الدكتور تركي الفيصل الرشيد، والذي يقدم محاضرة حول "الإدارة الاستراتيجية في دول مجلس التعاون" وذلك بمقر مجلس المنتدى بحي التركية بالقطيف.وتتناول المحاضرة محاور عدة أبرزها الإدارة العامة ومبادئ الحكم الرشيد، ودور الإدارة في تحقيق خطط التنمية، والدولة الريعية وقراءة في النموذج السعودي، ومؤشرات التنمية وتحدياتها.ويحتفي المنتدى في هذه الأمسية بتنظيم معرض تشكيلي للفنانة امتثال العوامي، ويستضيف الكاتب البحريني حسن فضل لتوقيع كتابه "عاشق الكالسيوم".// انتهى //19:41ت م0295