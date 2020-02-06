سكاكا 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسالتقى معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند منسوبي فرع الرئاسة العامة بمنطقة الجوف .ورحب مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة الجوف الدكتور علي بن ذويب العنزي في بداية اللقاء بمعالي الرئيس العام، مبيناً أهمية هذه اللقاءات في توجيه العاملين وتحفيزهم على العمل والإتقان والتميز، وسماع التوجيهات من المسؤول الأول في الرئاسة.من جانبه أعرب معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن سعادته بلقاء منسوبي الفرع بالجوف، مؤكداً أهمية وعظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، مستعرضاً طرق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الصحيحة بفهم الكتاب والسنة وبيان منهج السلف الصالح في ذلك، داعياً المولى عز وجل أن يجزي ولاة أمرنا خير الجزاء ، على ما يقدمونه للرئاسة العامة من دعم وتأييد وتشجيع ومتابعة .كما وجه معاليه شكره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز على متابعتهما وتوجيهاتهما لفرع الرئاسة العامة في المنطقة.بعد ذلك استمع معاليه إلى مداخلات الحضور والأعضاء، وأجاب عن استفساراتهم.//انتهى//20:35ت م0307