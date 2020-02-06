الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأقيم اليوم سباق مصاحب لطواف السعودية ضمن البطولة الدولية التي تقام في العاصمة الرياض بمشاركة 115 متسابقًا من الجنسين على مسافة 10 كم .وشهد السباق مشاركة جميع الفئات العمرية وتنافسًا مثيرًا بين المشاركين طوال فترة السباق، الذي امتد لفترة وصلت إلى 60 دقيقة .وقدم الاتحاد السعودي للدراجات جوائز عينية لجميع المشاركين تحفيزًا لهم للمشاركة في السباق المصاحب لطواف السعودية.وبذلت الجهات الأمنية والداعمة جهودًا كبيرة في تنظيم سباق طواف السعودية طوال الأيام الثلاثة الأولى للسباق .ويشارك من الجهات الأمنية الحرس الملكي والمرور والشرطة والدفاع المدني، كما يرافق الهلال الأحمر المتسابقين طوال مراحل السباق، للوقوف على الحالات الطارئة في حال حدوث أي شيء لا قدر الله .// انتهى //20:39ت م0308