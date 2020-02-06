أديس أبابا 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسبدأت أعمال المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي اليوم بمقر الاتحاد بأديس أبابا تمهيدًا لقمة رؤساء الدول والحكومات التي ستعقد يوم الأحد القادم.ويتضمن جدول أعمال هذه الدورة العديد من الموضوعات بينها دراسة تقرير الدورة العادية التاسعة والثلاثين للجنة الممثلين الدائمين، والتقرير السنوي حول أنشطة الاتحاد وأجهزته، والتقرير حول موضوع العام 2019 "سنة اللاجئين والعائدين والنازحين داخليًا: نحو حلول مستدامة للنزوح القسري في إفريقيا".كما يعكف المجلس التنفيذي على دراسة تقرير اجتماع اللجنة الوزارية حول الترشيحات الإفريقية للمنظومة الدولية، واللجنة الوزارية حول تتبع تنفيذ أجندة 2063، واللجنة الوزارية حول المحكمة الجنائية الدولية.ويتدارس وزراء الشؤون الخارجية خارطة الطريق حول موضوع تهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية في إفريقيا.// انتهى //20:41ت م0309