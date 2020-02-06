جنيف 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا التاجي الجديد بلغت 28026 ألف حالة في الصين ، إضافة إلى 225 حالة إصابة في 24 دولة , فيما بلغ عدد حالات الوفيات جراء الفيروس في الصين 564 وحالة واحدة في الفلبين.وأعلن مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس إدهانوم غبريسوس عن عقد المنظمة لمنتدى علمي عالمي يومي 11 و12 فبراير الجاري في جنيف يشارك فيه الباحثون والخبراء والصناعات الدوائية من دول العالم ، لوضع أولويات البحوث بشأن فيروس كورونا ، وابتكار أدوية للعلاج وأمصال ومواد تشخيص سريعة .وأوضح غبريسوس أنه يتعين أن يتجه العالم إلى العلم لمواجهة هذا الفيروس المجهول واحتوائه ، والتضامن أمام هذا العدو المشترك ، خاصة وأن تطوير العقاقير يستغرق وقتًا طويلًا.// انتهى //20:52ت م0312