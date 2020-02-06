تبوك 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واساستقبل محافظ تيماء سعد بن نايف السديري اليوم في مكتبه بالمحافظة وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة المهندس صالح بن ناصر العميري ورئيس بلدية محافظة تيماء المهندس سلامة بن هليل البلوي وعددًا من منسوبي أمانة منطقة تبوك .ورحب المحافظ بوكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة والوفد المرافق له خلال زيارتهم لمحافظة تيماء .وجرى خلال اللقاء مناقشة الخدمات البلدية المقدمة واحتياج المحافظة من المشاريع البلدية المستقبلية .من جانبه عبر وكيل أمين منطقة تبوك لشؤون بلديات المنطقة في نهاية اللقاء عن شكره لمحافظ تيماء على حسن الاستقبال.// انتهى //21:02ت م0316