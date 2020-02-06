واغادوغو 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسحددت حكومة بوركينافاسو شهر نوفمبر القادم موعدًا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.وقال وزير الإدارة الترابية البوركيني سيميون ساوادوغو إن الموعد الانتخابي المعلن وهو 22 من شهر نوفمبر 2020 ينسجم مع الدستور، الذي ينص على أن الانتخابات يجب أن تنظم 21 يومًا على الأقل، قبل انتهاء الولاية الرئاسية.وأضاف أن موعد الانتخابات الذي حددته الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي يراعي الآجال الزمنية للطعون في النتائج، وتنصيب الرئيس المنتخب في الأجل القانوني.وينتظر أن يتنافس في الانتخابات الرئاسية الرئيس الحالي روك مارك كريستيان كابوري، إضافة لآخرين بعضهم مقرب من الرئيس السابق بليز كومباوري، بينهم الوزير الأول السابق كادري ديزيري ويدراووغو، وغيلبير نوويل ويدراووغو.وكان غيلبير قد تقدم لانتخابات 2015 الرئاسية، غير أن ترشحه رُفض، بسبب إصدار قانون يحظر ترشح المقربين من كومباوري وإضافة لكابوري وديزيري وغيلبير، أعلن طاهيرو باري وهو وزير سابق استقال من أولى حكومات الرئيس الحالي، قد أعلن ترشحه للرئاسة.// انتهى //21:11ت م0318