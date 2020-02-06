واشنطن 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واساختتمت اليوم في العاصمة البرازيلية برازيليا أعمال مجموعة العمل المعنية بالقضايا الإنسانية واللاجئين التابعة لعملية وارسو، التي نظمتها الولايات المتحدة والبرازيل وبولندا، بحضور مشاركين من أكثر من 33 دولة بالإضافة إلى العديد من المنظمات الدولية وغير الحكومية.وركّزت مجموعة العمل التي عقدت في الرابع من فبراير واستمرت ثلاثة أيام، على التعليم والحماية للأطفال المتأثرين بشكل غير متناسب بالصراع في الأزمات الإنسانية في الشرق الأوسط.وناقشت المجموعة الحلول المبتكرة للتحديات الحالية، مع الاعتراف بالحاجة إلى توفير دعم نفسي أفضل للأطفال أثناء النزوح.وأعربت الولايات المتحدة عن شكرها البرازيل على ريادتها في استضافة مجموعة عمل اللاجئين.وكانت الولايات المتحدة وبولندا قد أطلقتا عملية وارسو في فبراير 2019 ، في أعقاب الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط، وتتألف المبادرة من سبع مجموعات عمل على مستوى الخبراء ، تعمل على تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط من خلال تعددية الأطراف الهادفة التي تعزز التعاون الإقليمي والعالمي الأعمق.// انتهى //21:21ت م0319