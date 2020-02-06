رياضي / نادي الفروسية بالرياض يقيم حفل سباقه الـ 51 غدًا على مساهمة نادي الفروسية " جائزة مالية "
الخميس 1441/6/12 هـ الموافق 2020/02/06 م واس
الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس
يقيم نادي الفروسية غدًا حفل سباقه الـ51 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1441 / 1440هـ (2020 / 2019م ) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة نادي الفروسية (جائزة مالية) .
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط خصص الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسـية ( جائزة مالية ) مستورد مفتوح الدرجات ومسافته 2000م .
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21:34ت م
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