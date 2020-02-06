الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسيقيم نادي الفروسية غدًا حفل سباقه الـ51 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1441 / 1440هـ (2020 / 2019م ) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على مساهمة نادي الفروسية (جائزة مالية) .وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من 10 أشواط خصص الشوط التاسع على مساهمة نادي الفروسـية ( جائزة مالية ) مستورد مفتوح الدرجات ومسافته 2000م .// انتهى //21:34ت م0320