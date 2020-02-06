الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واستعادل فريق النصر مع ضيفه الفتح بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .وتقدم النصر بهدف عن طريق محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، ثم أدرك التعادل لاعب الفتح علي الحسن في الدقيقة 70 ، ليرتفع رصيد النصر إلى 35 نقطة بالمركز الثاني ، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر ، في حين ارتفع رصيد الفتح إلى 11 نقطة في المركز قبل الأخير .// انتهى //21:37ت م0321