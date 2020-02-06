رياضي / النصر يتعادل مع الفتح في الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
الخميس 1441/6/12 هـ الموافق 2020/02/06 م واس
الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس
تعادل فريق النصر مع ضيفه الفتح بهدف لكل منهما في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .
وتقدم النصر بهدف عن طريق محترفه المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقة 62 من ركلة جزاء، ثم أدرك التعادل لاعب الفتح علي الحسن في الدقيقة 70 ، ليرتفع رصيد النصر إلى 35 نقطة بالمركز الثاني ، بفارق 3 نقاط عن الهلال المتصدر ، في حين ارتفع رصيد الفتح إلى 11 نقطة في المركز قبل الأخير .
// انتهى //
21:37ت م
0321