الرباط 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسافتتحت اليوم بمدينة الدار البيضاء المغربية فعاليات الدورة 26 للمعرض الدولي للكتاب والنشر، بمشاركة 703 عارضين من مختلف دول العالم، يقدمون أكثر من 100 ألف عنوان من مختلف حقول المعرفة.وتتميز دورة هذه السنة، التي افتتحتها صاحبة السمو الملكي الأميرة للاحسناء، والتي تستمر على مدى 10 أيام، باستقبالها للجمهورية الإسلامية الموريتانية كضيف شرف.وقد زارت سمو الأميرة للاحسناء جناح المملكة العربية السعودية حيث كان في استقبالها معالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبد الله بن سعد الغريري، والمشرف على أعمال الملحقية الثقافية بالمغرب ناصر بن طامي البقمي، وأعضاء الملحقية الثقافية السعودية بالمغرب.ويمتد جناح المملكة العربية السعودية على مساحة 180 مترًا مربعًا، ويضم أكثر من 1000 عنوان من إصدارات عدد من الجهات الحكومية والجامعات والمراكز العلمية ودور النشر.ويضم جناح المملكة عروضًا تاريخية وأفلامًا وثائقية عن المملكة، وشروحات عن السياحة والآثار، إضافة إلى ركن خاص للتعريف بالتعليم والجامعات السعودية، وركن آخر خاص بالأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وقاعة للندوات, كما يتزين الجناح بصورة رئيسة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-.ويتضمن برنامج دورة هذه السنة حوالي 380 فعالية، تخص ندوات فكرية، والتوقيع على إصدارات جديدة، وقراءات شعرية، إضافة إلى تخصيص جناح للأطفال سينظم حوالي 79 نشاطًا ثقافيًا لصالح هذه الفئة.// انتهى //22:07ت م0322