رياضي / نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ52 على هدية وكأسي خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج والمستورد (فئة1)
الخميس 1441/6/12 هـ الموافق 2020/02/06 م واس
الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس
يقيم نادي الفروسية بعد غد حفل سباقه الـ48 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ ( 2019 / 2020 م ) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين وكأسي خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج والمستورد فئة أولى .
وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط خصص الشوط الثامن على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين ، والهدية سيارة يوكن موديل 2020 لخيل الإنتاج جميع الدرجات ومسافته 2000م ، والشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج فئة (1) ، ومسافته 2000م ، والشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين للخيل المستوردة فئة (1) ، ومسافته 2000م ،فيما خصص الشوط السابع لكأس نادي الفروسية للخيل العربية الأصيلة ومسافته 1800م .
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