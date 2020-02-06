الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسيقيم نادي الفروسية بعد غد حفل سباقه الـ48 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1440 / 1441هـ ( 2019 / 2020 م ) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين وكأسي خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج والمستورد فئة أولى .وأوضح مدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع أن السباق يتكون من عشرة أشواط خصص الشوط الثامن على هدية وكؤوس خادم الحرمين الشريفين للخيالة السعوديين المتمرنين ، والهدية سيارة يوكن موديل 2020 لخيل الإنتاج جميع الدرجات ومسافته 2000م ، والشوط التاسع على كأس خادم الحرمين الشريفين لخيل الإنتاج فئة (1) ، ومسافته 2000م ، والشوط العاشر على كأس خادم الحرمين الشريفين للخيل المستوردة فئة (1) ، ومسافته 2000م ،فيما خصص الشوط السابع لكأس نادي الفروسية للخيل العربية الأصيلة ومسافته 1800م .// انتهى //22:26ت م0325