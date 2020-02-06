الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسقلب فريق الأهلي نتيجة لقائه أمام الاتفاق إلى ثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الـ 17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، بعد أن كان متأخرًا بهدفين حتي الدقيقة 79.وانتهى الشوط الأول بتقدم الاتفاق بهدف عن طريق البرازيلي دي سوزا في الدقيقة 37 ، وفي الشوط الثاني يسجل فيليب كيس هدف الاتفاق الثاني في الدقيقة 68 من ركلة جزاء ، وقلص الفارق لاعب الأهلي حسين المقهوي في الدقيقة 79، ثم أدرك الجزائري يوسف البلايلي التعادل للأهلي في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، وقبل أن تنتهي المباراة يعود اللاعب يوسف البلايلي ليسجل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة من ركلة جزاء .وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 33 نقطة في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر ، وتجمد رصيد الاتفاق عند 20 نقطة بالمركز الحادي عشر .// انتهى //23:02ت م0327