الأمم المتحدة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسهنّأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جمهورية إفريقيا الوسطى بمناسبة مرور عام على توقيع اتفاق السلام والمصالحة بين الحكومة والمجموعات المسلحة.وأعرب غوتيريش عن قلقه إزاء بعض التأخير في تنفيذ الاتفاق مديناً استمرار العنف في البلاد.وأشار الأمين العام في رسالته بهذه المناسبة، إلى إحراز تقدّم منذ توقيع الاتفاق، الذي أسهم في الحدّ من العنف، واعتُبر بدايةً لتسريح الجنود ونزع السلاح، وإعادة الإدماج وإعادة نشر قوات الدفاع والأمن، واعتماد مشاريع قوانين منصوص عليها في الاتفاق، داعياً جميع الموقعين إلى احترام التزاماتهم، وإشراك مكونات الشعب كافة في عملية السلام.وقال: "ستقدم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا) الدعم اللازم لاستقرار البلاد وإجراء انتخابات 2020-2021 في غضون الموعد النهائي الدستوري".وكانت حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى قد وقّعت اتفاق السلام، في العاصمة السودانية الخرطوم مع المجموعات المسلحة، التي تسيطر على غالبية المناطق في البلاد، بمبادرة من الاتحاد الإفريقي، وذلك بعد أكثر من 10 أيام من المفاوضات الحثيثة.// انتهى //23:04ت م0328