بريتوريا 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي تزور جنوب إفريقيا حاليًا.وأعربت ألمانيا وجنوب إفريقيا اعتزامهما تكثيف التعاون بينهما في البحث عن حلول للصراع الدائر في ليبيا.وتناول اللقاء علاقات التعاون بين الجانبين وسبل تعزيزها وتطويرها.ودعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى إشراك قادة القارة في هذه العملية، مؤكدة أن حل هذا النزاع يشكل أهمية كبيرة بالنسبة لأوروبا وإفريقيا.من جانبه قال رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا إنه لا يمكن أن يكون هناك حل لمشكلات إفريقيا إلا من خلال أبناء القارة ذاتهم، ولكنه أكد أن الدعم الخارجي أمر مرغوب فيه.// انتهى //23:12ت م0329