الخرطوم 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني الدكتورعبدالله حمدوك اليوم وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني د.جيراد مولر الذي يزور الخرطوم حاليًا.وأكد حمدوك خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع ألمانيا في المجالات المختلفة، ممتدحًا موقف ألمانيا الداعم للحكومة السودانية.وأوضح وزير التعاون الاقتصادي والتنمية الألماني د.جيراد مولر من جانبه أن اللقاء تناول تطورات الوضع في السودان، مبينًا في هذا الصدد أن الأسبوع القادم سيشهد جلسة برلمانية ألمانية لمناقشة الوضع في السودان خاصة مسألة الإصلاحات القائمة والمسائل الدستورية القادمة، مشيرًا إلى وزارة التعاون الاقتصادي الألمانية ستدفع في هذه الجلسة بمقترح يتعلق بعودة التعاون الاقتصادي و التنموي بالتركيز على زيادة الإنتاجية للأراضي الزراعية وتطوير المناطق الريفية.// انتهى //23:18ت م0332