واشنطن 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم في واشنطن الرئيس الفنزويلي المؤقت خوان غايدو.وناقش الجانبان خلال اللقاء الزيارة الدولية الناجحة للرئيس المؤقت غايدو واجتماعاته العديدة في واشنطن.كما بحثا الطرق التي يمكن للجهات الفاعلة الديمقراطية والشركاء الدوليين من خلالها فتح الطريق أمام حكومة انتقالية مسؤولة عن الإشراف على انتخابات الرئاسة والانتخابات الوطنية الحرة والنزيهة.واتفقا على مضاعفة الجهود لتزويد الشعب الفنزويلي بما طالب به لسنوات، من وضع حد لديكتاتورية مادورو، واستعادة الديمقراطية والازدهار الاقتصادي والكرامة لشعب فنزويلا.وأكد وزير الخارجية الأمريكي دعم بلاده الثابت لقيادة فنزويلا الديمقراطية.// انتهى //23:19ت م0334