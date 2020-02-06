رام الله 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واستلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية النرويج إيني أريكسن سورايد.وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الرئيس أكد لوزيرة الخارجية الموقف الفلسطيني الرافض لـ"صفقة القرن" التي أعلنتها الإدارة الأمريكية، باعتبار أنها تخالف قرارات الشرعية الدولية كافة، والقانون الدولي والأسس التي قامت عليها العملية السياسية.وشدد الرئيس على أن هناك تحركاً فلسطينياً لمواجهة هذه الصفقة،بدءًا من الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ثم سيكون هناك توجه لمجلس الأمن الدولي لوضع الحقائق أمام الجميع، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه حماية الشرعية الدولية والقانون الدولي.بدورها أكدت وزيرة الخارجية النرويجية موقف بلادها الداعم لتحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل على أساس حل الدولتين عن طريق المفاوضات، وعلى قاعدة الشرعية الدولية.وأشارت إلى ضرورة حل قضايا الوضع النهائي من خلال مفاوضات وفق القانون الدولي، وأية مبادرة يجب أن تكون وفق المعايير المتفق عليها دولياً ووفق قرارات مجلس الأمن.// انتهى //23:25ت م0335