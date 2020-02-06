جيزان 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسنظمت جامعة جازان اليوم الندوة الجامعة للتوعية بفيروس كورونا ، بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني ، وذلك بمسرح كلية العلوم الطبية التطبيقية.وأكد مدير جامعة جازان أن الجامعة أعدت خطة الطوارئ والخطة التنفيذية للوقاية من مرض كورونا ، دور الجامعة في هذا الجانب، مشيدًا بجهود وزارة التعليم في تفعيل دور مؤسسات التعليم ومسؤولياتها الوطنية للتصدي لأي حالات طارئة بتحديث خطط الطوارئ لديها، والبدء ببرامج للتوعية والتثقيف والوقاية من فيروس كورونا.ثم ألقى المشرف على مركز الأبحاث الطبية بالجامعة الدكتور ناصر شبير كلمة تحدث فيها عن نشأة الفيروسات وتاريخها وما استحدث في علم الفيروسات.واستعرضت الندوة استعداد الجامعة لمواجهة المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، ومتابعته بصورة دقيقة، وترتيب آلية العمل بين الجهات المختلفة في الجامعة، ووضع السياسات والإجراءات العامة والتفصيلية داخل إداراتها ومنشآتها التعليمية بما يرفع الوعي والثقافة العامة بالمرض، إضافة إلى توسيع مشاركة الجامعة وتقديم خدمات ممتدة للمجتمع تشمل التثقيف والوقاية والعلاج .وفي الختام فتح باب النقاش وأجاب المشاركون في الندوة على أسئلة واستفسارات الحضور.//انتهى//23:28ت م0336