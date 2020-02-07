عدن 112 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسالتقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث.وأكد محسن وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية أن استمرار تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية بنسف كل جهود السلام وفي مقدمتها تفاهمات أستوكهولم، منوهًا إلى الاعتداءات الإجرامية التي تستهدف المدنيين والمنازل الآهلة بالسكان،وآخرها الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيات الحوثية بقصفها يوم أمس أحد منازل المدنيين النازحين بمحافظة مأرب.وجدد حرص حكومته على إحلال السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث والحرص على تخفيف المعاناة على اليمنيين.وحث المسؤول اليمني المجتمع الدولي على إدانة هذه الجرائم الإنسانية التي ترتكبها المليشيات الحوثية وبدعم من إيران والعمل بما يخفف من أزمة ومعاناة المدنيين.// انتهى //00:11ت م0339