فاس 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسبدأت بمدينة فاس المغربية اليوم فعاليات " اليوم الثقافي العلمي" الذي تنظمه جامعة محمد بن عبدالله، بالتعاون مع جائزة الملك فيصل، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والشراكة بينهما، وبغية توفير منصة للتواصل والتبادل المعرفي والرقي الفكري.وأوضح الأمين العام لجائزة الملك فيصل الدكتورعبدالعزيز السبيل أن المملكة المغربية تحتل المركز الثاني بين الدول من حيث عدد الفائزين بجائزة الملك فيصل للغة العربية والأدب، منوهاً بدور العلماء والباحثين المغاربة الذين شاركوا في مشروع الجائزة الذي أطلقته مع معهد العالم العربي في باريس بعنوان "مائة كتاب وكتاب"بهدف التعريف بالعلماء العرب والفرنسيين الذين أسهموا في التعريف بالثقافتين العربية والفرنسية.ودعا الأمين العام للجائزة الأقسام العلمية والكليات المعنية لترشيح من يرونه لجائزة الملك فيصل للعام القادم، مبيناً أن موضوع جائزة الدراسات الإسلامية هو "الوقف في الإسلام" ، في حين أن موضوع جائزة اللغة العربية والأدب هو "البلاغة الجديدة".بدوره عبر رئيس الجامعة الدكتور رضوان لمرابط عن شكره للقائمين على جائزة الملك فيصل، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة الجائزة، منوهًا بما تبذله الجائزة من جهود متواصلة من أجل تشجيع العلم والعلماء، مشيراً إلى أن ما يجمع الجامعة والجائزة هو تشجيع العلم والفكر والإبداع، والإسهام في تقدم البشرية وإثراء الفكر الإنساني.وتضمنت الفعاليات تكريم الفائز بجائزة الملك فيصل في اللغة العربية والأدب لعام 2019 الدكتور عبدالعلي الودغيري، وفيلماً وثائقياً عن الجائزة منذ تأسيسها والفائزين بها في مختلف المجالات، إضافة إلى ندوة حول كتاب "معجم ما استعجم"، وقراءات شعرية.// انتهى //00:16ت م0340