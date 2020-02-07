اقتصادي / مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
الجمعة 1441/6/13 هـ الموافق 2020/02/07 م واس
نيويورك 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 19ر89 نقطة، أو3ر0% ، ليصل إلى 04ر29380 نقطة.
وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 08ر11 نقطة، أو 33ر0% ، ليصل إلى 77ر3345 نقطة.
وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 47ر63 نقطة ، أو 67ر0% ، ليصل إلى 15ر9572 نقطة.
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