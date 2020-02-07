نيويورك 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع مع نهاية تعاملات جلسة اليوم.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 19ر89 نقطة، أو3ر0% ، ليصل إلى 04ر29380 نقطة.وأضاف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 08ر11 نقطة، أو 33ر0% ، ليصل إلى 77ر3345 نقطة.وارتفع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 47ر63 نقطة ، أو 67ر0% ، ليصل إلى 15ر9572 نقطة.// انتهى //02:49ت م0345