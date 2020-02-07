لومي 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسبدأت مساء اليوم في جمهورية توغو حملة الانتخابات الرئاسية لمدة أسبوعين، على أن يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في 22 فبراير الجاري لانتخاب رئيس للبلاد.ويتنافس الرئيس المنتهية ولايته فور نياسينغبي، في الانتخابات بحثًا عن ولاية رابعة، و6 آخرون بينهم آغبييومي كوجو، رئيس الوزراء الأسبق في عهد ياديما نياسينغيي.يذكر أن البرلمان التوغولي قد صوّت على تعديل دستوري يسمح للرئيس الحالي بالترشح لانتخابات 2020 و2025.// انتهى //04:00ت م0348