الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك يؤكد وقوف المملكة مع الصين وعلى التعاون الاستراتيجي مع مصرالرئيس الجزائري يتسلم دعوة من خادم الحرمين لزيارة المملكةخالد الفيصل يدشن المركز الموحد للخدمات بجدةأمير جازان يدشن مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضالفيصل بن مشعل يشدد على تأهيل الطاقات وكفاءة الأداء لخدمة أبناء الوطنأمير الرياض يناقش الاحتياجات التنموية لمحافظتي عفيف والدوادمي«النقل» توقع عقد دراسة أولية لمشروع الهايبرلوب لنقل الركاب والبضائعمجلس القضاء: إقرار الترتيبات لمباشرة دوائر قضايا الفسادانطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للطب المبني على البراهينمجمع إرادة بالرياض يحتفل بالنطاق الأخضر في سلامة المرضىبومبيو يزور المملكة 19 الجاريالمملكة تدعم الموقف الفلسطيني في مجلس الأمنالمعلمي يشارك في اجتماع سفراء "التعاون الإسلامي" لدى الأمم المتحدةشهيد خلال هدم الاحتلال منزل أسرة أسير في جنينإصابة 14 جندياً إسرائيلياً في عملية دهس بالقدس المحتلةمصرع ثمانية مدنيين في قصف «حوثي» على مأربالبرهان: التقيت نتنياهو لفتح «الأبواب المغلقة»// يتبع //06:01ت م0003