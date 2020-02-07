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الجمعة 1441/6/13 هـ الموافق 2020/02/07 م واس
الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك يؤكد وقوف المملكة مع الصين وعلى التعاون الاستراتيجي مع مصر
الرئيس الجزائري يتسلم دعوة من خادم الحرمين لزيارة المملكة
خالد الفيصل يدشن المركز الموحد للخدمات بجدة
أمير جازان يدشن مبادرة التعريف بالآثار السلبية للفكر الضال
فيصل بن مشعل يشدد على تأهيل الطاقات وكفاءة الأداء لخدمة أبناء الوطن
أمير الرياض يناقش الاحتياجات التنموية لمحافظتي عفيف والدوادمي
«النقل» توقع عقد دراسة أولية لمشروع الهايبرلوب لنقل الركاب والبضائع
مجلس القضاء: إقرار الترتيبات لمباشرة دوائر قضايا الفساد
انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الأول للطب المبني على البراهين
مجمع إرادة بالرياض يحتفل بالنطاق الأخضر في سلامة المرضى
بومبيو يزور المملكة 19 الجاري
المملكة تدعم الموقف الفلسطيني في مجلس الأمن
المعلمي يشارك في اجتماع سفراء "التعاون الإسلامي" لدى الأمم المتحدة
شهيد خلال هدم الاحتلال منزل أسرة أسير في جنين
إصابة 14 جندياً إسرائيلياً في عملية دهس بالقدس المحتلة
مصرع ثمانية مدنيين في قصف «حوثي» على مأرب
البرهان: التقيت نتنياهو لفتح «الأبواب المغلقة»
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