بكين 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأعلنت السلطات الصحية في مقاطعة هوبي الصينية اليوم إصابة 2447 حالة إضافية مؤكدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 69 حالة وفاة جديدة بين المصابين بالفيروس مع نهاية يوم الخميس.وذكرت وكالة أنباء بلومبرج أن عدد الوفيات على مستوى الصين ارتفع بذلك إلى 632 حالة، من بينهم 618 حالة في مقاطعة هوبي وحدها.كما ارتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في الصين منذ بداية تفشي المرض إلى 22 ألفا و112 حالة، تلقى علاجا من بينهم 15 ألفا و804.// انتهى //07:02ت م0010