واشنطن 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسحصل الساعي للحصول على ترشيح الحزب الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020 م بيت بوتيجيج على 2ر26 % من الأصوات متفوقا بفارق ضئيل جدا على بيرني ساندرز الذي حصل 1ر26 % بعد فرز 100 % من الدوائر الانتخابية بولاية أيوا.وذكرت وكالة أنباء بلومبرج مساء الخميس أن إليزابيث وارين نالت 18 % من الأصوات، بينما حل جو بايدن رابعا بحصوله على 8ر15 %.و يأتي هذا في إطار الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي من أجل اختيار مرشح الحزب لمنافسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها نهاية العام الجاري.// انتهى //07:12ت م0011