واشنطن 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إطلاق المحادثات التجارية الأمريكية الكينية وذلك بعد اجتماعه مع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا في البيت الأبيض.وقال الممثل الأمريكي للتجارة روبرت لايتهايزر إن ترامب أعلن نيته فتح المفاوضات، مبينًا أن كينيا تُعد رائدة في أنحاء القارة، وشريكا استراتيجيًا مهمًا للولايات المتحدة، وهناك فرص هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين.وأضاف نتطلع لإجراء مفاوضات والتوصل لاتفاق شامل ورفيع مع كينيا يمكن أن يكون نموذجا لمزيد من الاتفاقات في أنحاء أفريقيا.// انتهى //08:19ت م0015