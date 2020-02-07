بوكارامانجا 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واستأهل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إلى مسابقة كرة القدم للرجال في دورة الألعاب الأولمبية القادمة (طوكيو 2020) بعد فوزه على المنتخب الكولومبي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة الثانية من فعاليات المرحلة النهائية في البطولة المقامة حاليًا بكولومبيا والمؤهلة للأولمبياد.ورفع المنتخب الأرجنتيني رصيده إلى ست نقاط ليتصدر المجموعة فيما تجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند نقطة واحدة في المركز الرابع والأخير.وأصبح المنتخب الأرجنتيني الفريق الثالث عشر الذي يتأهل لمسابقة كرة القدم (رجال) بأولمبياد طوكيو حيث سبقه كل من منتخبات اليابان صاحب الأرض والسعودية وكوريا الجنوبية وأستراليا من آسيا، وفرنسا وألمانيا ورومانيا وإسبانيا من أوروبا ونيوزيلندا من اتحاد أوقيانوسية ومصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا من القارة الأفريقية.وفي مباراة أخرى في ذات المجموعة تعادل المنتخب البرازيلي مع أوروجواي بهدف لمثله ليحافظ على فرصته قائمة في التأهل للمسابقة الأولمبية التي يحمل لقبها.ويحتل المنتخب البرازيلي المركز الثاني في المجموعة بالمرحلة النهائية وذلك برصيد نقطتين ما يعني حاجته إلى الفوز بأي نتيجة على نظيره الأرجنتيني في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة بعد غد الأحد ليتأهل إلى الأولمبياد بغض النظر عن نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين منتخبي كولومبيا وأوروجواي.ويمتلك كل من منتخبي كولومبيا وأوروجواي فرصة حجز البطاقة الثانية والأخيرة من هذه التصفيات إلى الأولمبياد من خلال تحقيق الفوز في المباراة بينهما وتعثر المنتخب البرازيلي أمام نظيره الأرجنتيني.// انتهى //09:11ت م0016