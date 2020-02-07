القاهرة 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم الرسالة الخطية التي بعثها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.وتناقلت في الإطار ذاته، تأكيد الرئيس السيسي على الخصوصية الشديدة التي تتسم بها العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة وما تمثله من ركيزة لاستقرار تطوير آفاق التعاون والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات.وسلطت الصحف الضوء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وإعادة القطن المصري إلى سابق عهده.وعرجت على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة 79 أخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بمدينة جنين وحي البساتين وبيت لحم.وأشارت إلى اعتراض روسيا على مشروع القرار المقدم من بريطانيا حول ليبيا في مجلس الأمن، ومطالباتها بإدخال تعديلات تشمل تعديل فقره "الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا" بعبارة "مقاتلين إرهابيين أجانب".ورصدت صحف القاهرة الوضع على الساحة العراقية، مبرزه تأكيد وزير الداخلية ياسين الياسري اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية ساحة التظاهر في النجف.// انتهى //09:49ت م0018