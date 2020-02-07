عدن 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسبحث سفير اليمن لدى المملكة المغربية عزالدين الأصبحي، مع عميد المعهد الملكي للدراسات الأمازيغية الدكتور أحمد بوكووس، أوجه التعاون بين البلدين في مجال الحفاظ على التاريخ والعمق الحضاري المشترك.وناقش اللقاء، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الإعداد للأنشطة المشتركة خلال العام الجاري والمتمثلة في ندوات فكرية تبرز الحراك الثقافي المتنوع لليمن ودوره في تعزيز المسار الحضاري الإنساني.واستعرض عميد المعهد الملكي للدراسات الأمازيغية تجربة المعهد الخاصة في الحفاظ على اللغة الامازيغية، وأهمية تعزيز وحدة واستقرار المجتمع عبر احترام التنوع الذي يثري المجتمع ويعزز من روابط تماسكه.// انتهى //10:02ت م0021