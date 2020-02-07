إسلام آباد 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم رفض كبار القادة العسكريين الباكستانيين للتصريحات الاستفزازية الصادرة من جانب الهندي، وتحذيرهم من أن مثل هذه التصريحات ستكون لها آثار على منطقة جنوب آسيا.وتطرقت إلى إبداء باكستان أملها في أن تصل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان إلى نتيجة منطقية لتؤدي إلى مفاوضات مباشرة بين الأفغان، وفي نهاية المطاف إلى السلام الدائم في هذه الدولة التي مزقتها الحرب.وأشارت الصحف إلى تأكيد وزارة الخارجية الباكستانية أنها على اتصال قريب مع منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق بقضية كشمير.وعرجت إلى استمرار باكستان والولايات المتحدة الأمريكية في تحسين العلاقات الثنائية والتعاون في دعم عملية السلام الأفغانية.أفغانياً تناقلت الصحف بيان وزارة الدفاع الأفغانية التي أكدت بأن طائرات مقاتلة تابعة لقوات الحكومة قصفت مخبأ لطالبان في مقاطعة قندهار ما أسفر عن مقتل سبعة مسلحين.وتطرقت إلى اعتماد مجلس الوزراء الصيني سياسات خاصة بالإعفاء الضريبي والقروض، في إطار تعزيز جهود الدولة لاحتواء فيروس كورونا الجديد الذي يجتاح عدة مناطق في البلاد.// انتهى //10:45ت م0023