بيروت 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم رسالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والتي تضمنت الحرص على تعزيز أطر التعاون الإستراتيجي بين البلدين على مختلف الأصعدة.محليا ركزت الصحف على إقرار مجلس الوزراء اللبناني بالإجماع على البيان الوزاري الذي أنجزته اللجنة الوزارية المنبثقة من الحكومة.ولفتت صحف لبنان الانتباه إلى الدعوة التي وجهها رئيس مجلس الوزارء اللبناني حسان دياب إلى الدول الأوروبية خلال لقائه سفراء الإتحاد لفتح خط ائتمان ضروري لتأمين حاجات لبنان في الكهرباء والأدوية والمواد الغذائية والمواد الأوّلية.وفي سياق آخر سلطت الضوء على تأكيد حاكم مصرف لبنان رياض سلام بأن المشكلة في لبنان ليست مشكلة اقتصادية مالية إنما هي مشكلة لها خلفيات سياسية محضرة مسبقًا داخليًا وإقليميًا ودوليًا.وفي آخر التطورات الميدانية التي شهدتها الأراضي السورية أخبرت عن مقتل أكثر من 23 مقاتلا بينهم جنود سوريون ومسلحون موالون لطهران جراء موجتين من القصف الجوي الإسرائيلي على مواقع عسكرية عدة قرب دمشق وفي جنوب البلاد.// انتهى //10:56ت م0024