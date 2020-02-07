رام الله 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد ثلاثة فلسطينيين في جنين والقدس في ظل تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجرائمه عقب إعلان "صفقة القرن".وأشارت الصحف إلى تصريحات الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال لقائه ممثلين عن الفعاليات الشعبية والرسمية في مقر الرئاسة أمس: "لن نخون الأمانة إطلاقًا ولن نتنازل قيد أنملة عن حقوقنا التي أقرتها الشرعية الدولية"، و"دون القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية لن نقبل هذه الدولة إطلاقًا".وسلطت صحف فلسطين الضوء على إدانة الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني، الذي أدى إلى استشهاد أربعة شبان فلسطينيين، وإصابة واعتقال العشرات.وأولت اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات على المواقف العربية الموحدة والتي أساسها التمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، بما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ونبذ كل ما يتعارض مع هذه الأسس.وأوردت الصحف تثمين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه موقف الأردن الذي سطره جلالة الملك عبد الله الثاني الرافض لـ"صفقة القرن" رغم كافة الضغوط، مشددًا على أن الرئيس محمود عباس يحرص كل الحرص على أن يكون التنسيق بشكل كامل مع جلالة الملك.ونشرت تحذير وزارة الخارجية الفلسطينية، من مغبة استغلال الإعلان عن "صفقة القرن" والانحياز الأمريكي الكامل لها، في تصعيد عدوانها الدموي والتخريبي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مختلف المحافظات الفلسطينية.وتحدثت عن اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وتطرقت إلى ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في محيط العاصمة السورية دمشق وفي جنوب البلاد إلى 23 شخصًا.// انتهى //10:59ت م0025