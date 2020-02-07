القدس المحتلة 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسهاجمت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، المصلين بالمسجد الأقصى واعتدت عليهم .وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في القدس بأن شرطة الاحتلال هاجمت المصلين عقب انتهاء صلاة الفجر، ما تسبب بوجود بعض الإصابات الطفيفة في صفوف الفلسطينيين، مضيفةً أن قوات الاحتلال هاجمت عددًا من المرابطات عند باب حطة، قبل أن يتم اعتقالهن، فيما منعت شرطة الاحتلال عددًا كبيرًا من فلسطينيي الداخل المحتل من وصول الحافلات إلى الأقصى لأداء الصلاة.// انتهى //11:02ت م0026