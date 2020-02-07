الخرطوم 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على إصدار لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان أمس، عددًا من القرارات الخاصة بتكوين لجان فرعية واسترداد موجودات وحل مجالس إدارات عدد من البنوك والمؤسسات، وإعفاء مديري عدد من البنوك والمؤسسات.وأبرزت تأكيد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون مع ألمانيا في المجالات المختلفة.وأخبرت عن مقتل عشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران وجرح العشرات، أمس، في ضربات جوية نوعية لتحالف دعم الشرعية في اليمن وفي معارك مع قوات الجيش اليمني في محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.وتطرقت الصحف إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم شرطي وإصابة العشرات في الأراضي الفلسطينية التي شهدت أمس تصعيدًا خطيرًا من جنود الاحتلال الإسرائيلي.ونقلت عن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة وجود نقاط خلاف بين المجتمعين في اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية لتثبيت الهدنة لوقف إطلاق نار دائم.ولفتت صحف السودان الانتباه إلى مهاجمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غداة تبرئته في مجلس الشيوخ، الديمقراطيين الذين أحالوه إلى المحاكمة التي كانت تهدف إلى عزله.// انتهى //11:12ت م0027