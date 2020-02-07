جنيف 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أن محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) المنعقدة في جنيف، أحرزت تقدمًا لتحويل الهدنة إلى وقف دائم لإطلاق النار في جميع الاراضي الليبية، إضافة إلى التفاهم على عدد من البنود الأساسية التي تتعلق بذلك، فيما لا تزال تفاصيل وقف إطلاق النار على الأرض قيد النقاش.ودعا سلامة في مؤتمر صحفي إلى الهدوء على جبهات القتال، مبينًا أن وقف الأعمال الاستفزازية على الجبهة العسكرية سيتيح الفرصة للمفاوضين لإحراز تقدم.وأوضح أن لجنة (5+5) ستكون معنية بوقف إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة في ليبيا، مفيدًا بأن المفاوضات شملت نقاط الأسلحة الثقيلة، ومسألة النازحين وعودتهم إلى ديارهم، وإعادة تأهيل المناطق التي كانت مسرحًا للحروب، وكيفية التعامل مع المجموعات المسلحة، ومراقبة وقف إطلاق النار.ويعد مسار المفاوضات العسكرية أحد المسارات الثلاثة التي تسعي الأمم المتحدة إلى تنظيمها لتطبيق مخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي عقد في 19 يناير.وأشار سلامة إلى أنه سيتم تنشيط المسار الثاني وهو المسار الاقتصادي من خلال اجتماع يعقد في القاهرة في 9 فبراير الجاري، وبعده المسار السياسي في 26 فبراير في جنيف.وأعرب مبعوث الامم المتحدة إلى ليبيا عن أمله في عودة إنتاج النفط في أسرع وقت ممكن، مشيرًا إلى أن موضوع النفط سيكون على رأس جدول الأعمال في اجتماع القاهرة.// انتهى //11:36ت م0028