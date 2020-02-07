تونس 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسركزت الصحف التونسية الصادرة اليوم على دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد إلى التسريع بتشكيل الحكومة، مؤكدًا أن الوضع في تونس أصبح صعبًا وأن الفترة الانتقالية طالت أكثر من اللازم بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية.وأشارت إلى اعتراض روسيا على مشروع القرار المقدم من بريطانيا حول ليبيا في مجلس الأمن، ومطالباتها بإدخال تعديلات تشمل تعديل فقره الانخراط المتزايد للمرتزقة في ليبيا بعبارة "مقاتلين إرهابيين أجانب".وكتبت صحف الجمعة عن استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في سلسلة مواجهات في القدس والضفة الغربية المحتلة حيث تصاعد العنف بعد إعلان الولايات المتحدة عن خطتها للسلام في الشرق الأوسط.وتناقلت دعوة رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى عقد جلسة الأسبوع المقبل للتصويت على الحكومة الجديدة وبيانها السياسي.وسلطت صحف تونس الضوء على ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 564 وفاة و28060 إصابة في شتى أنحاء الصين، مشيرة إلى تأكيد الصين أنها لا تدخر جهدًا في إطار القضاء على هذا الفيروس.// انتهى //11:44ت م0030