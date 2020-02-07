نجران 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة في وحدة الأنشطة الطلابية بكلية التربية أمس، برنامجاً سياحياً لطلاب الكلية، للتعرف على الأماكن التراثية والتاريخية والأثرية بالمنطقة.واشتمل البرنامج السياحي على زيارة قصر الإمارة التاريخي، والأسواق الشعبية في حي أبا السعود،اطلع خلالها الطلاب على ما تتمتع به المملكة من إرث تاريخي وثقافي عظيم، وما تشتهر به منطقة نجران من مواقع تاريخية وصناعات شعبية.وأكد عميد كلية التربية الدكتور راقع القحطاني، أن البرنامج السياحي يأتي ضمن الأهداف التثقيفية التي تحرص الكلية على تحقيقها، لزيادة روح الانتماء، ورفع مستوى الوعي السياحي تجاه الأماكن التاريخية والتراثية بمناطق المملكة ومنها منطقة نجران.// انتهى //11:53ت م0032