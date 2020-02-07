نواكشوط 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأعلن وزير الاقتصاد والمالية في موريتانيا، المختار ولد اجاي، أن أولى دفعات الدعم المقدمة من البنك الدولي لموريتانيا والبالغة 30 مليون دولار ستكون خلال شهر أبريل القادم.وأوضح في مؤتمر صحفي اليوم، أن هذا المبلغ يعد الدفعة الأولى من مبلغ إجمالي يصل إلى 90 مليون دولار سيدفعها البنك كهبات دعمًا للميزانية على مدى سنوات 2019- 2020- 2021.ووفق الوزير فإن هذا الدعم هو الجيل الثالث من سلسلة الدعم المباشر للميزانية الذي استفادت منه موريتانيا لأول مرة سنة 2017 بمبلغ 26 مليون دولار كما استفادت سنة 2018 من مبلغ آخر بالقيمة نفسها.// انتهى //12:26ت م0034