عمّان 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسارتفع الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم المدرجة في البورصة الأردنية بنسبة 0.58 في المئة،، لينهي تداولات الأسبوع عند مستوى 1878.8 نقطة.وبلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمّان خلال الأسبوع الماضي نحو 4.6 مليون دينار أردني مقارنة مع 6.9 مليون دينار أردني الأسبوع السابق، وبنسبة انخفاض بلغت 33.7 في المئة، فيما بلغ حجم التداول الإجمالي الأسبوعي نحو 22.9 مليون دينار أردني، مقارنة مع 34.5 مليون دينار للأسبوع السابق، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة 24.8 مليون سهم، نفذت من خلال 12158 صفقة.// انتهى //12:28ت م0035