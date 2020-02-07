الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض غداً بعد صلاة المغرب برنامج اليوم العلمي في محافطة حوطة بني تميم في شرح كتاب "القواعد الأربع" لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب - رحمه الله - يقدمها الدكتور أحمد بن حمد الونيس في جامع الدكتور علي البرغش بحوطة بني تميم.ويأتي هذا البرنامج الذي تواصل الوزارة تنفيذه في مختلف مناطق ومحافظات المملكة في إطار توجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتكثيف الأعمال الدعوية التي تسهم في نشر العلم الشرعي الأصيل وربط الناس بالعلماء الراسخين لتبصيرهم بأمور دينهم.// انتهى //13:11ت م0039