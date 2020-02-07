باماكو 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسأصيب ستة جنود من الجيش المالي بجروح، إثر تعرضهم لهجوم من الجماعات الإرهابية في منطقة "اديانغورو" وسط مالي، تسببت أيضًا بحدوث خسائر مادية.وأوضح الجيش المالي في بيان اليوم، أنه تم استعمال الطيران الحربي في ملاحقة الإرهابيين.وفى وقت سابق قالت القوات المسلحة المالية فى بيان: "إن وحدة منها فى منطقة بلى تعرضت لكمين وهجوم إرهابي، وصفته بالمعقد، مما تسبب في مقتل خمسة عسكريين"، مشيرة إلى أنه تم تدمير أربعة مركبات خلال الهجوم.// انتهى //13:15ت م0040