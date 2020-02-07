جيزان 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، تصحب برياح سطحية نشطة ، تشمل محافظات الدرب ، والعارضة، وفيفا، وهروب، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر - بمشية الله - حتى الساعة الـ 6 مساءً.من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //13:33ت م0042