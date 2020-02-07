لندن 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتأكيد الرئيس الأمريكي مقتل زعيم تنظيم القاعدة في شبة الجزيرة العربية قاسم الريمي جراء عملية نفذتها القوات الأمريكية في اليمن.وذكرت أن الأكراد السوريين أعلنوا عزمهم محاكمة أعضاء تنظيم داعش الإرهابي الذين ينحدرون من 50 دولة على نطاق العالم، وذلك بعد فشل جهود التوصل إلى اتفاق دولي عن كيفية محاكمة فلول التنظيم الإرهابي.ونقلت في شأن منفصل مخاوف من عودة اليمين المتطرف إلى الساحة السياسية في ألمانيا بعد فوز مفاجئ رئيس الحكومة المحلية في تورينغن نتيجة دعم من حزب البديل اليميني المتطرف.ووصفت تبرئة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في محاكمته أمام مجلس الشيوخ بالانتصار الآخر، ناقلة تقاير مختلفة عن تبيعات القرارت وأثره على الديموقراطيين والجمهوريين مع بدء حملة الترشيحات للانتخابات العامة.وكتبت صحف الجمعة عن مخاوف من انتشار فيروس كورونا بشكل أكثر تعقيدًا بعد الإعلان عن حالة الإصابة الثالثة بالمرض داخل الأراضي البريطانية لمواطن تلقى العدوة في سينغافورة ولم يزور الصين خلال الفترة الماضية.// انتهى //13:35ت م0043