الرياض 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واستنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة الرياض برنامج " الأيام العلمية" يوم غد السبت في مدينة الرياض، ويقدم البرنامج الدكتور سامي الصقير.ويبدأ البرنامج بجامع المبارك بحي المعيزيلة بالرياض، حيث يشرح الدكتور الصقير كتاب "أخلاق حملة القرآن " للإمام الآجري - رحمه الله - من بعد صلاة الفجر إلى قبيل الظهر، فيما يشرح كتاب "الدروس المهمة لعامة الأمة" للإمام ابن باز - رحمه الله - وذلك في جامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء.وقد وجه فرع الشؤون الإسلامية بالرياض الدعوة لجميع الراغبين بحضور هذا البرنامج من الرجال والنساء، كما سيقدم الفرع المتون العلمية ووجبات للحضور إلى جانب منح المشاركين شهادات حضور.// انتهى //13:37ت م0044