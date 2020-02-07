عرعر 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واستنظم جامعة الحدود الشمالية الأحد القادم بطولة لكرة القدم للقطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة تحت شعار "جودة الحياة"، وذلك على ملعب الجامعة بمدينة عرعر تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية التي تستمر عشرين يوماً.وأشارت الجامعة إلى أن هذه البطولة تأتي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى رفع نسبة الممارسات الرياضية لأعلى مستوياتها.// انتهى //13:52ت م0047