نواكشوط 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بنائب وزير الخارجية في جمهورية الصين الشعبية شن شياو دونغ، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا.وتناولت المباحثات وفق وكالة الأنباء الموريتانية، سُبل تطوير العلاقات الثنائية، والدور الذي يمكن أن تقوم به الصين في إطار دعم مجموعة الدول الخمس بالساحل.// انتهى //13:57ت م0049