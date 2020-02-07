تبوك 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على تبوك وجميع محافظات المنطقة, مبينة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة 9 مساءً.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة قائدي المركبات على الطرق السريعة.// انتهى //14:56ت م0054