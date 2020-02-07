الدمام 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واسالتقى معالي مدير جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله الربيش أمس، بمدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله النفجان، بحضور وكيل الجامعة للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي، وعميد عمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة الدكتورة فاطمة الملحم، وذلك في المدينة الجامعية بالدمام.وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون في تطوير الاتفاقية المُبرمة بين الجامعة وسجون الشرقية التي تبلورت تحت مظلة مبادرة إصلاح ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالجامعة.ونوه الدكتور الربيش بما تقوم به قيادة المملكة - حفظها الله - لدعم مثل هذه المبادرات وتعزز من وضعها في المجتمع وتنفيذ مثل هذه الشراكات بين القطاعات الحكومية والجامعة سبّاقة في صياغة هذه المبادرات وابتكارها وجعلها نموذجاً يحتذى به على مستوى المملكة.من جانبه أكد العميد النفجان أهمية هذه المبادرة مع الجامعة التي أبدت الرغبة في التواصل لتفعيلها، متمنياً سعي إدارة السجون لتوقيع شراكة مع الجامعة ليستفيد منها النزلاء والنزيلات والعاملين والعاملات على مختلف التخصصات سواء مدنيين أو عسكريين لتكون للسجون مخرجات إيجابية للمجتمع والنزيل، مؤكداً حرص ولاة الأمر - حفظهم الله - على رعاية النزيل من حيث المسكن والتعليم والصحة والجانب النفسي.// انتهى //14:57ت م0055