الباحة 13 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 07 فبراير 2020 م واساختتمت أمس, فعاليات الدورات النوعية والمسابقات الأدبية والثقافية والفنية والتقنية والرياضية التي نظمتها إدارة تعليم المخواة في أندية الحي، بحضور مدير تعليم المخواة الرئيس التنفيذي لأندية الحي الترفيهية التعليمية الدكتور علي الجالوق.واطلع الجالوق على ماتقدمه أكاديمية نادي الحي الرياضية بالعزيزية من برامج التي تشهد إقبالاً كثيفاً وتقدم نشاطها لأكثر من ٥٠٠ مستفيد طوال العام، كما شاهد محتويات المعرض الفني والتقني والأركان العلمية التي قُدم من خلالها نماذج متميزة من أعمال ومخرجات البرامج والدورات.وخلال الحفل الذي أقيم بمقر نادي الحي الترفيهي التعليمي ألقى رئيس النشاط الطلابي ممثل أندية الحي علي بن عبدالله الغامدي كلمة الافتتاح استعرض فيها جهود الأندية ومنسوبيها، مثمناً جهود الداعمين والمشاركين في تنفيذ البرنامج.وبيّن أن عدد الملتحقين بمختلف المسابقات والدورات النوعية والبرامج الرياضية قد تجاوز ١٢٠٠ مشارك استفادوا من أكثر من ٥٠ برنامجاً منوعاً ومبادرة وفعالية قدمتها الأندية على مدار الفترة الماضية بهدف طرح برامج نوعية تحقق جودة الحياة وتبني عقول مرتاديها وتنمي مهاراتهم، مشيراً إلى أبرز الدورات النوعية والمسابقات التي شملت الالقاء المرتجل والأفلام القصيرة والطباعة ثلاثية الأبعاد والكاراتيه واللغة الإنجليزية ومبادرة ديسكفري والرسوم الفنية الإبداعية.من جانبه ثمن مدير التعليم الدكتور علي الجالوق جهود الأندية, مبدياً إعجابه بما شاهده من نماذج وماتحويه المعارض من لوحات إبداعية وأفكار علمية وتقنية وفنية، مشيداً بما قدمه مرتادو الأندية من لوحات شعرية ونثرية تتغنى بحب الوطن والرؤية الوطنية والقيادة.ودعا الجالوق منسوبي الأندية والقائمين عليها إلى بذل المزيد من الجهد والبحث عن البرامج التي تشبع ميول ورغبات مرتاديها عبر استطلاع آرائهم بما يحقق الاستثمار الأمثل لماتوفره الدولة من مرافق وتجهيزات وبرامج تهدف إلى صناعة جيل عبر خلق تعليم نوعي يواكب مرحلة التطور والنماء التي يعيشها الوطن.وفي ختام الحفل جرى تكريم الفائزين في مختلف البرامج.// انتهى //14:57ت م0056